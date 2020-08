Biraghi-Dalbert dopo l’Europa League: la Fiorentina vuole il diritto di riscatto sul brasiliano

Non appena l’Inter avrà fatto ritorno dalla Germania dopo l’Europa League, verranno avviati i contatti per il rinnovo dei prestiti di Biraghi e Dalbert. Lo scrive La Nazione, che aggiunge che la Fiorentina spererebbe di trasformare il prestito secco del brasiliano in qualcosa di meglio gestibile, con un diritto di riscatto simile a quello dell’italiano, 12 milioni. Dalbert non è ancora continuo nel rendimento, ma a 26 anni, con 31 partite su 38 in campo, ha sfornato 7 assist e procurato un rigore (15% della produzione offensiva viola. Manca il gol, ma ne fa segnare. Biraghi ha giocato meno, 26 gettoni, raggranellando due reti e sei assist. Il rischio concreto è che, se l’Inter dovesse arrivare in fondo all’Europa League, Dalbert possa aggregarsi al ritiro viola in ritardo. Problemi che non riguardano Ribery, già nel capoluogo toscano, come testimoniano con tanto di cuore viola le storie della moglie Wahiba.

