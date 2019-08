Biraghi, l’Inter aspetta Dalbert-Nizza per chiudere. Ma Politano e Dimarco restano in nerazzurro

Prestito con diritto di riscatto, su queste basi Fiorentina e Inter stanno lavorando alla cessione di Cristiano Biraghi in nerazzurro. O per meglio dire, il ritorno, visto che il terzino ha debuttato non ancora maggiorenne proprio con la maglia dell’Inter, prima dei prestiti in giro per l’Italia (e non solo) e della cessione definitiva al Pescara nell’affare Caprari nel 2016. Ma l’ostacolo più complicato nell’affare-Biraghi è riuscire a piazzare Dalbert: come scrive La Gazzetta dello Sport infatti, nella tournée asiatica l’esterno brasiliano sembrava aver convinto Conte ma le ultime amichevoli hanno dato risposte meno positive. Per il brasiliano si è riaperta la pista di un ritorno a Nizza in prestito oneroso con diritto di riscatto e all’inizio della prossima settimana tutto potrebbe essere definito in fretta. Solo allora l’Inter stringerà per chiudere il quinquennale con Biraghi, che porta con sé il passato nerazzurro da sfruttare per le liste Uefa e campionato.

Si parla anche del mercato “collaterale” a Biraghi: se ieri si era aperta una pista che portava a Politano e Dimarco in viola, la Rosea oggi chiude a questa possibile trattativa, confermando come i nerazzurri abbiano svoltato sui giovani italiani. L’ex Sassuolo è stato infatti l’unico riscatto dei giocatori arrivati la scorsa stagione, l’ex Parma invece sarebbe una delle alternative sulla fascia mancina, soprattutto se Asamoah venisse schierato in mediana.