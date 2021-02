Biraghi/2: “Devo migliorare un po’ in tutto. Con l’Inter serve la partita perfetta”

Ecco il resto dei concetti espressi da Cristiano Biraghi nella sua intervista alla Gazzetta dello Sport. Il giocatore sente di dover migliorare in tutto: “La corsa, la tecnica, il tiro, il cross, i tempi di inserimento. Sentirsi arrivati è l’errore più grande per un calciatore…”. Poi parla di Conte, suo ex allenatore all’Inter, definendolo un martello e un perfezionista alla guida di un’orchestra con delle individualità pazzesche: “Serve la partita perfetta”. Biraghi ha dei dubbi su chi vincerà lo scudetto, ma non sul suo rapporto con l’allenatore del Milan Pioli, avuto alla Fiorentina, il quale è un maestro nei rapporti umani e ha trasformato i rossoneri in un gruppo di amici.