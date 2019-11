Big match all’improvviso, Cagliari-Fiorentina vale l’Europa. Con Vlahovic

Il Cagliari non vuole fermarsi, la Fiorentina è poco più sotto: la partita di oggi tra Cagliari e Fiorentina mette di fronte due squadre che giocano bene e divertono. Come scrive il Corriere Fiorentino dentro Vlahovic, fuori Boateng, in difesa tornerà Pezzella dopo la squalifica e Caceres. Solo panchina per Ranieri che ha rinnovato fino al 2023 come rivelato ieri da Montella. Sarà anche una partita di riscatto per Chiesa, che arriva da un periodo di forma non eccellente, ma che andrà in azzurro insieme a Castrovilli.