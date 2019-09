Bertoni: “Vergognoso non aver dato rigore su Ribery contro il Napoli. Montella…”

Sul Corriere Fiorentino c’è un’intervista all’ex viola Daniel Bertoni: “Ribery? Purtroppo è arrivato un po’ tardi alla Fiorentina. Certamente aiuterà i compagni più giovani con la sua esperienza. Fiorentina-Juventus? Loro saranno certamente determinanti, mi auguro che vada meglio dell’ultima volta che sono venuto al Franchi (0-3 nello scorso dicembre, ndr). Ho visto la gara col Napoli, non meritavamo di perdere. C’era rigore su Ribery, vergognoso non averlo dato. Serve tempo e fiducia, il gruppo deve compattarsi. Montella? Non vince da tanto tempo, se ci riesce sabato prossimo torna il sereno anche per lui”.