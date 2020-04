Bertoni/1: “Viola, il tuo scudetto è giocare le Coppe. Triste vedere Firenze vuota”

“Firenze? Non vengo dallo scorso giugno, mi manca tutto. La città, gli amici, quando vengo frequentro soprattutto Giancarlo Antognoni. La mia idea era di venire in Italia per tre mesi e passeggiare per le vie di Firenze, le immagini della città mezza vuota mi mettono tristezza. Ma state tranquilli che appena si potrà viaggiare tornerò di sicuro”. L’ex viola Daniel Bertoni ha nostalgia della “sua” Fiorentina, ma non crede che tornare a giocare a porte chiuse sia calcio. Al Corriere Fiorentino l’argentino parla anche di Rocco Commisso, i cui primi mesi da presidente non sono giudicabili: “Ha dovuto cambiare e costruire la squadra in poco tempo, ha puntato su una squadra giovane con qualche elemento di esperienza”. Se per Ribery le cose sono andate bene, lo stesso non è accaduto con Boateng, e già dalla prossima stagione l’operato del tycoon americano darà i suoi frutti: “Ma non illudiamo i tifosi, per la Fiorentina lo scudetto è giocare le coppe”.