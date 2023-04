Bernardeschi su Vlahovic: “Alla Juve devi vincere, alla Fiorentina no”

"Quando fai un passaggio di questo tipo cambia veramente tutto. Passi da una società come la Fiorentina, che è una grande società ma che punta a costruire i propri giocatori per poi fare anche delle valutazioni, a una come la Juve dove quando arrivi devi vincere. Non c’è storia. Vai e vai per vincere." Bernardeschi inoltre parla di come alla Fiorentina fosse il giocatore chiave, mentre alla Juve non lo era. Inoltre dice la sua su Vlahovic: "Penso che Dusan innanzitutto si sia integrato benissimo e stia comunque facendo bene: si possono dire tante cose, ma è un giocatore straordinario. Poi se alla Fiorentina non fai gol per tre o quattro partite passa più inosservato, se lo fai alla Juve se ne parla di più." Bernardeschi si sofferma sulla pressione che c'è a Torino e di come i giocatori come il serbo possano crescere lavorando sodo, per rispettare le aspettative