Bernardeschi a Dazn: “Sono quello che sono grazie alla Juventus”

Tuttosport riporta oggi news relative a Dazn Heroes, la nuova serie dell'emittente online che nell'episodio "Toronto Little Italy" ha come protagonisti tre calciatori italiani migrati tra le fila dei canadesi: Lorenzo Insigne, Domenico Criscito e Federico Bernardeschi . E proprio l'ex fantasista della Fiorentina ha parlato nel corso dello speciale, dove ha raccontato il suo approdo alla Juventus .

"Quando sono entrato nello spogliatoio della Juventus avevo 23 anni e di ventitreenni non ce ne erano: Buffon, Chiellini, Bonucci, Barzagli, Marchisio, Khedira, Mandzukic e Matuidi. Campioni del Mondo, vincitori di Champions. Tu a 23 anni entri nello spogliatoio fatto di questa gente qui... Se io sono quello che sono oggi è anche sicuramente grazie a una percentuale di quello spogliatoio. Ho giocato in un top club europeo, ho vinto tantissimo, sono Campione d'Europa e con i miei compagni in nazionale abbiamo fatto qualcosa di straordinario"