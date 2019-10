Berardi chiodo fisso: non è mai sparito dai radar di Pradè. Che ci riproverà

Un nome che dall’estate scorsa ronza sempre in testa a Daniele Pradè. Domenico Berardi è stato seguito a lungo nell’ultima finestra di mercato e non è uscito dai radar del ds viola, che ha ribadito – in occasione dell’incontro di ieri a Reggio Emilia – tutto il suo interesse per l’attaccante calabrese. L’obiettivo, scrive il Corriere Fiorentino, è quello di guadagnarsi la pole position in vista della prossima stagione.