Benfica, Rui Costa diventa presidente: “da vigliacchi non accettare”

Il grande numero 10 ex viola corona il sogno con la squadra nella quale è cresciuto da calciatore ed è divenuto dirigente

L'edizione odierna di Tuttosport dedica due pagine alla nomina di Manuel Rui Costa come nuovo presidente ad interim del Benfica. Decisione presa in seguito all'arresto dell'ex n°1 Luis Filipe Vieira, accusato di frode fiscale e riciclaggio. Per Rui si tratta di un sogno realizzato: è arrivato al Benfica a soli 9 anni. È la squadra della sua vita e non ha voluto tirarsi indietro, dopo 13 anni vissuti da Ds: "Non accettare l'incarico sarebbe stata una vigliaccata"- le parole dell'ex numero 10 della Fiorentina.