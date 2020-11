Benevento, Lapadula è già un idolo in Perù: e ora punta deciso la Fiorentina

Per Gianluca Lapadula sono giorni di grande risalto. L’attaccante del Benevento, fresco di convocazione con il Perù, si è già ritagliato ruolo e commenti da protagonista in Sudamerica, acclamato dai tifosi della Blanquirroja anche per le prestazioni messe in campo. Seppur senza reti segnate, Lapadula ha fatto il pieno di affetto. Gli servirà al rientro in Italia previsto per oggi, perché dovrà subito rimettersi agli ordini di Inzaghi: fra pochi giorni è in programma la trasferta di Firenze. Come sottolinea il Corriere Dello Sport, infatti, l’attaccante è pronto per tornare a dare il massimo e segnare per il suo Benevento, attualmente in una striscia decisamente negativa. E, come si legge, ha già segnato ai viola nel 2018: rete subitanea appena entrato in campo, anche se allora fu Dabo – suo attuale compagno – a vanificare tutto. Fiorentina avvisata, Lapadula è pronto.