Benedetta nazionale: Castrovilli e Sottil sono carichi a mille

La nazionale non ha giovato solo a Federico Chiesa, ma anche a Gaetano Castrovilli e a Riccardo Sottil.

Il primo, ricorda il Corriere Fiorentino, a Verona non ci sarà perché squalificato, ma la prima convocazione in nazionale (e i primi minuti giocati) non possono che avergli messo ulteriore benzina in un motore che domenica godrà di un indesiderato turno di riposo. Senza dimenticare Sottil. Un altro caricato a mille dalla parentesi con l’Under 21. Ha segnato sabato nel 3-0 all’Islanda, mentre ieri contro l’Armenia è partito dalla panchina.

