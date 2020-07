Benaventura, il Torino vuole chiudere in fretta. Fiorentina e un altro club alla finestra

Come riporta Tuttosport, il Torino ha fretta di chiudere la trattativa per Giacomo Bonaventura (SCHEDA). Prossimamente è previsto un contatto a Montecarlo tra il direttore sportivo dei granata, Vagnati, e l’agente del giocatore, Mino Raiola. Il jolly attualmente in forza al Milan si libererà a costo zero a fine stagione e su di lui – nonostante la società granata continui ad essere in pole – si registrano ancora gli interessi di altre società, tra le quali Fiorentina e Lazio.