Su Il Corriere dello Sport-Stadio troviamo un articolo dedicato a quei giocatori della Fiorentina in cerca di riscatto. Tra questi c’è Marco Benassi, 20 presente complessive in questa stagione ed un recente passato segnato prima dalla contemporanea presenza in campo di Pulgar Badelj, poi dall’arrivo di Duncan. L’ex centrocampista del Torino ha solamente 26 anni ed è un investimento che la Fiorentina vuole mettere a frutto. Tra i primi nomi di questa speciale lista c’è anche Riccardo Sottil: appena 562′ stagionali per lui, che morde il freno per dimostrare in campo le sue qualità. Sarà tra i più motivati alla ripartenza.

Nel conto mettiamoci anche Ghezzal (12 presente totali), Ceccherini (9) e Venuti (9), rispettivamente con 354, 546 e 410 minuti giocati, tre che prima dello stop avresti detto con un piede e mezzo fuori dal progetto della Fiorentina del futuro. La “rimonta” resta difficile, ma il calendario compresso potrebbe essere un loro alleato prezioso per trovare spazio e mettersi in vetrina. Avranno delle occasioni importante da poter sfruttare anche Agudelo, che potrebbe anticipare i tempi del proprio inserimento a livello tattico, e Dalbert (23 gare e ben 6 assist in campionato, 3/1 in Coppa Italia) che premerà il piede sull’acceleratore per convincere la Fiorentina che è un affare riscattarlo dall’Inter.