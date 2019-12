Benassi si prende la scena: Montella pensa ad un centrocampo diverso contro il Torino

Sul Corriere Fiorentino si parla di Marco Benassi. Il centrocampista ha tirato fuori la Fiorentina dal momento più difficile con una doppietta. Ciliegina sulla torta la fascia di capitano, quella del suo amico Davide Astori. La stagione straordinaria di Castrovilli lo ha costretto indietro nelle gerarchie, con appena 249 minuti giocati prima di ieri sera: pochi per chi era arrivato anche in Nazionale. Domenica c’è il Torino, sua ex squadra, e chissà che Montella non possa pensare di dargli spazio, in un reparto con Castrovilli e Pulgar.