Benassi fa respirare la Fiorentina e si candida per una maglia da titolare contro il Torino

Fiorentina-Cittadella, il commento de La Gazzetta della Sport:

L’anno scorso con sette reti era stato il capocannoniere della Fiorentina in campionato. Ma con Montella, quest’anno, è scivolato tra le seconde linee. Molta panchina, qualche rara apparizione. Marco Benassi però ha saputo non staccare la spina. E ieri, in Coppa Italia, si è ripreso la copertina coi due gol che regalano ai viola gli ottavi. Per carità, questa qualificazione conquistata contro le riserve del Cittadella non ha niente di eroico anche se i viola hanno giocato per più di un’ora in 10 per l’espulsione di Venuti. Ma è un successo che interrompe una striscia negativa che aveva mandato in confusione tutto il mondo viola. La doppietta di Benassi dovrebbe avere riflessi anche in chiave campionato. È dall’inizio del torneo che il centrocampo disegnato non convince con Badelj e Pulgar che sono troppo simili. Magari domenica a casa Toro ci potrebbe essere finalmente spazio per Benassi.