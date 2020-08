Benassi e Vlahovic in uscita, due club di Serie A si contendono i viola

Secondo il Corriere dello Sport, l’attenzione della Fiorentina è rivolta verso alcune operazioni in uscita. Marco Benassi potrebbe essere girato al Verona, il giocatore avrebbe dato il via libera al trasferimento. Gli scaligeri vorrebbero anche Dusan Vlahovic, ma il Parma sembra essere nettamente in vantaggio per il centravanti serbo. Proseguono le trattative per cercare la soluzione migliore per tutte le parti in causa. Sempre a centrocampo, la Fiorentina ha definito il nuovo prestito del centrocampista Szymon Zurkowski all’Empoli.

