Ben Arfa, accordo sfumato in estate. Ma ora i tempi potrebbero essere maturi

Il mercato della Fiorentina potrebbe non essere ancora finito. Secondo quanto riporta Tuttosport, i tempi adesso potrebbero essere maturi per vestire di viola Hatem Ben Arfa, trentaduenne esterno francese svincolato. La squadra gigliata aveva cercato di fare l’accoppiata con Ribery, ma la differenza tra richiesta e offerta di ingaggio non era stata colmata. Da capire, aggiungiamo noi, la necessità di acquistare un altro esterno di attacco quando in rosa ce ne sono cinque e Montella ad oggi sta utilizzando un altro modulo.