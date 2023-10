Beltran l’astinenza di 14 partite è terminata. Il gruppo ha reagito

La Nazione analizza il bel momento di ieri sera che ha coinvolto Beltran e tutta la Fiorentina. L'argentino ha dovuto aspettare 14 partite per lasciare il segno. Troppe per uno abituato a far gioire spesso il Monumental di Buenos Aires. Una doppietta per scacciare via i brutti pensieri. Italiano aveva chiesto i gol delle punte, ed eccoli serviti. La reazione della Fiorentina è arrivata, una squadra che non pensa agli individualismi ma al risultato collettivo. La Fiorentina tornerà a giocare in Cinference il 9 novembre sempre contro i serbi. Ma stavolta a Lescovac, dove il Cukaricki disputa le proprie partite interne europee.