Beltran il grimaldello viola: un nuovo ruolo studiato insieme a Italiano

Beltran è il grimaldello viola, quanto mai utile da una posizione ibrida che non lo fa essere né attaccante e né centrocampista, ma piuttosto un trequartista di base per sottrarsi alla superiorità fisica dei marcatori avversari e da lì ricoprire ruolo e compiti appunto ora del centrocampista che suggerisce e ora dell’attaccante che finalizza. Ci hanno lavorato insieme Italiano e l’argentino, col risultato che il tecnico ha una risorsa in più da mettere a frutto negli ultimi trenta metri di campo e il ventiduenne sudamericano un raggio d’azione più ampio che, seppur portandolo più lontano dalla porta avversaria, non lo penalizza ma anzi lo favorisce. Così è stato da dicembre a oggi ad ambientamento e collocazione terminati, così dovrà essere nei piani della Fiorentina che in questi due mesi si gioca tutto in dieci partite di campionato, semifinali di Coppa Italia e quarti di finale di Conference League. Lo riporta il Corriere dello Sport.