La Nazione riflette oggi sull’abbondanza nell’attacco della Fiorentina. Detto degli esterni di lusso (Chiesa, Ribery, anche Sottil come riserva), ci si chiede chi potrà fare spazio a Belotti al centro dell’attacco, nel caso in cui davvero il Gallo arrivasse. Vlahovic, Cutrone, Kouamé forniscono, con la loro presenza e i recenti arrivi di due dei tre, qualche motivo di perplessità sull’operazione, eppure la società sembra intenzionata a puntare tutto sul capitano granata, ritenuto adatto a restituire alla Fiorentina un profilo internazionale.

Ma allora ecco che l’arrivo del bomber bergamasco imporrebbe un sacrificio numerico ed economico, perché quattro punte centrali con queste caratteristiche non possono coesistere. Cutrone deve essere riscattato a giugno del 2021, ma non è detto che non si possa trovare un accordo con il Wolverhampton, che da questo affare deve solo incassare i soldi; che questi arrivino da Firenze o da un giro di affari partito in riva all’Arno, non è rilevante. Kouamé potrebbe addirittura beneficiare dell’arrivo di Belotti, cui potrebbe fare da spalla o anche da riserva, ruolo che invece a Vlahovic starebbe strettissimo. Il serbo sta sbocciando come vero fiore all’occhiello di questa Fiorentina, e un altro ruolo da comprimario aprirebbe le porte di un mercato che fino ad ora era stato chiuso a doppia mandata.

