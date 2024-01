Belotti, “il Gallo ha cantato”: a Firenze per riprendere il filo col goal

Almeno per questa volta "il gallo ha cantato in serata", così si legge su Repubblica Firenze. Giusto in tempo per regalare uno squillo agli ultimi giorni di trattative. La Fiorentinaha scelto Andrea Belotti per il proprio attacco, dopo un corteggiamento lungo, iniziato anni fa e concretizzatosi adesso. Con la voglia di rilanciarsi del calciatore, chiuso a Roma, e la necessità dei Viola di trovare un terminale offensivo in grado di alzare la media gol. La Fiorentina per il Gallo è considerata la piazza adatta per riprendere un filo con il gol interrotto negli ultimi anni. E allo stesso tempo Italiano è contento di avere un centravanti in grado di risolvere alcune mischie in area di rigore, magari concretizzando la grande mole di gioco creata. Arriva dalla Roma in prestito oneroso fino a giugno. Nel rapporto qualità-prezzo-funzionalità resta una delle scelte più logiche per gennaio. Il giocatore è poi perfettamente integro da un punto di vista fisico e, di conseguenza, utilizzabile fin da subito. Oggi sarà a Firenze per le visite e poi subito a disposizione per la trasferta di Lecce.