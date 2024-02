Belotti è partito in quarta salvo fermarsi altrettanto in fretta

La Fiorentina ha bisogno, ora più che mai, anche dell'impatto dei calciatori arrivati a gennaio. Senza voler attribuire le responsabilità del momento critico ai due nuovi calciatori, anche Belotti però è partito in quarta salvo fermarsi altrettanto in fretta. Arrivato dalla Roma in prestito oneroso e secco fino a giugno, il Gallo ha pronti-via sfiorato il gol colpendo una traversa a Lecce, per poi realizzare la prima rete nella gara successiva in casa col Frosinone. Subito essenziale. Lo stesso non si è potuto dire, tuttavia, a Bologna e ad Empoli, entrambe sfide nelle quali l’ex Torino è sembrato avulso dal gioco della squadra. Per ora sono 4 le sue presenze con la Fiorentina.