Belotti, alla ricerca del gol per convincere la Fiorentina

Andrea Belotti dal suo arrivo a Firenze non ha brillato numericamente, l'ultima rete in campionato risale allo scorso 11 febbraio contro il Frosinone. Staserà però il gallo avrà un'altra occasione. Lasciata ormai alle spalle la lombalgia che lo ha tenuto lontano dal terreno di gioco lunedì sera, con buone probabilità sarà lui il titolare della sfida contro il Napoli; essendo anche l'unica garanzia come centroavanti. Al momento la società viola non ha preso decisioni sul futuro di Belotti, il tutto è ancora da decidere. La Fiorentina comunque sembra intenzionata a far rimanere il gallo in viola solo in caso di arrivo di un centroavanti di livello, affidando così a Belotti un ruolo da vice-nove. Lo riporta Il Corriere dello Sport.