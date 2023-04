Bello da far girare la testa: Gonzalez è di parola e gioca da campione del Mondo

Nel calcio, l’ammissione di colpa nel calcio è cosa rara. Lo sono ancor di più le promesse. Ma Nico Gonzalez nei 51 minuti giocati a Poznan ha sorpreso tutti (il gol su azione gli mancava da quasi tre mesi) e tenuto fede alle sue parole della vigilia. Prestazione che La Nazione definisce sontuosa, con il sinistro a giro che ha aperto la porta a Cabral e il colpo di testa del 2-1, più tanti ripiegamenti e il 69% di passaggi riusciti. Bene un po' tutti gli esterni, visto che Brekalo ha colto un altro legno e Ikoné ha ritrovato il gol, ma Nico Gonzalez deve essere la ciliegina sulla torta, e in Polonia lo è stato. Una prova da campione del Mondo, tanto accecante che, scrive il Corriere Fiorentino, è dovuto uscire per via dei suoi stessi giramenti di testa.