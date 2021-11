Battere il ferro finché è caldo: derby-verità per Italiano, in cerca di conferme

Sul monte ingaggi non c'è partita, ma un derby è sempre un derby

Il trasferimento alla Fiorentina da Empoli di Saponara è stato uno dei più ricchi sulla tratta, diplomazie ristabilite, e da allora si sono ricomposti rapporti teoricamente cordiali, scrive oggi La Nazione. Da una parte l’indiscutibile capacità di mantenere i conti in ordine del club azzurro, dall’altra le ambizioni di crescita della Fiorentina, con le infrastrutture in cima ai pensieri di entrambe le dirigenze. Monte ingaggi: quello viola ammonta a 64, mentre l’Empoli si ferma a poco meno di un quarto, 15. Le due Primavera si affronteranno fra qualche giorno nella finale di Supercoppa Italiana. La Fiorentina ha fatto il pieno di autostima contro il Milan, con vista su un panorama mozzafiato: Italiano sa che il ferro è bollente e deve essere battuto. Il tecnico cerca di valutare la capacità del gruppo di reggere la tensione da conferma e la sua continuità: più facile avere il giusto approccio contro le grandi squadre, ma il vero salto di qualità si percepisce quando le difficoltà sembrano inferiori. Ecco perché Italiano considera il derby come una partita-verità.