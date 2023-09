Batistuta, non basta essere un campione. E la politica si spacca in due

Gabriel Batistuta sindaco di Firenze? Un'idea della Lega, che ha fatto molto discutere. Se all'inizio il nome ha creato scalpore, con il passare del tempo, sono sorti i primi dubbi all'interno dei vari gruppi politici. Anche all'interno della destra. L'argentino è sì un campione, sottolinea la Nazione, ma per fare politica serve altro. Oltre alla cittadinanza, Batistuta non sembra riscontrare i gusti di tutti. Il sindaco Dario Nardella è abbastanza tranchant: «Ci sono già stati calciatori candidati a sindaco, non è andata molto bene. Conosco bene Bati, con lui abbiamo sempre parlato di calcio, mai di politica non saprei quali siano le sue opinioni. Il toto nomi non credo sia utile, penso sia importante parlare di idee, di problemi da risolvere, progetti e poi di persone».