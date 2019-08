Barone: “Vogliamo una sede della Lega Serie A a New York”

Nel corso dell’intervista rilasciata da Rocco Commisso a Repubblica Firenze, ha parlato anche Joe Barone, braccio destro del presidente della Fiorentina:

Il settore giovanile della Fiorentina ha dato frutti molto buoni. Anche perché al momento non abbiamo le strutture che vorremmo. Abbiamo portato giocatori di esperienza per far crescere i nostri giovani e il nostro spogliatoio.

Vedo gli altri proprietari disponibili, ci sono già dei rapporti, anche ottimi, che ho con tutti. Come ha detto Rocco, vorremmo una sede della Lega a New York, che il brand della Serie A cresca fuori dall’Italia in un mercato importante anche a livello mediatico. Noi siamo abituati a lavorare molto veloci, al momento il progetto è lì: vogliamo far crescere la Serie A anche fuori dall’Italia.