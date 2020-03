Barone tra attese e rinnovi: Vlahovic e Chiesa i prossimi due in agenda, le strategie

A Joe Barone e alla dirigenza viola, nonostante tutto, il lavoro non manca. Il Corriere Fiorentino scrive che, con i contratti dei più giovani blindati nella prima parte di stagione, l’attenzione è rivolta all’attacco, reparto nel quale sono da chiudere le questioni legate a Vlahovic e Chiesa. Per il serbo c’è un accordo di massima fino al 2025 con ritocco dell’ingaggio inevitabile visto l’interesse dei grandi club, mentre per il figlio d’arte la situazione è più complessa, anche se le trattative procedono serene. Un milione per Dusan, quattro per Federico, e la voglia di convincerlo con un ritorno in Europa e una squadra rinforzata. Per questo la linea da seguire è quella di non vendere nessun pezzo pregiato investendo ancora sul mercato.