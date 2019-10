Barone sul nuovo stadio: “Tanto lavoro da fare. Primo passo importante del Comune”

Intercettato fuori da Palazzo Vecchio nella giornata di ieri, Joe Barone era presente insieme a Joseph Commisso per incontrarsi con il sindaco Nardella sul nodo-stadio. Repubblica ha raccolto le sue dichiarazioni al termine del vertice con la task force organizzata dal primo cittadino di Firenze: “Al momento stiamo valutando tutte le opzioni che abbiamo, inclusa la Mercafir”. Barone prosegue: “Siamo qui per parlare del futuro stadio. Il Comune ha fatto un primo passo molto importante, ora ce ne sono tanti altri dove si deve lavorare. Io sono qui per trovare un punto per fare lo stadio. Il lavoro è tanto”.