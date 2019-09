Barone: “Ribery ha bisogno di tempo, pronto per la Juventus. Il centro sportivo…”

Nell’intervista rilasciata da Rocco Commisso al Corriere Fiorentino, in alcuni momenti è intervenuto anche Joe Barone. Sul centro sportivo delle giovanili e della squadra femminile dice:

Deve essere un centro sportivo totale, ci saranno la sede della Fiorentina, gli uffici, la foresteria, il centro medico maschile e femminile, le giovanili. Fuori dal Comune di Firenze? Ci sono varie opzioni, stiamo lavorando per chiudere degli accordi. In passato il centro sportivo non è stato fatto, vediamo se ci riusciamo noi.

Barone parla anche di Franck Ribery:

Già si vede che in città la sua maglia è molto richiesta. Anche dai turisti. Abbiamo qualche risultato in questo senso: sta vendendo più di tutti gli altri anche rispetto agli anni scorsi. Certo Franck regala un’immagine mondiale perché ha vinto tanto, ha un profilo internazionale e già portare un giocatore di quel livello alla Fiorentina è un passo avanti. Ha solo bisogno di un po’ di tempo per entrare in forma, sta lavorando ogni giorno e sono convinto che sarà pronto con la Juventus.