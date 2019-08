Barone e Commisso presto in Fiesole. Joe: “Grazie tifosi, senza di voi…”

Barone, per molti, era solo un paisà sbarcato nel calcio vero. «Invece capisce di calcio – spiega l’ex calciatore Leonardo Buttitta, oggi broker a Manhattan ma un tempo a stretto contatto con Joe – conosce tutti i giocatori, si guarda decine di partite. Può parlarne per ventiquattro ore, non ti annoia. E vuole vincere». Joe gira il centro a piedi, incontra gente, fa selfie, va da quelli in fila per l’abbonamento per salutarli. «Io dico grazie – racconta lui stesso a Stadio – loro rispondono, no grazie a voi e io ma no, grazie a voi, senza voi tifosi noi non siamo niente».

Joe molto, molto presto seguirà una partita in curva al Franchi, lo stesso farà Commisso. Nei giri quotidiani per i bar del centro, Barone sta aggiornando il suo piano marketing: registra richieste, umori, individua luoghi dove portare i giocatori a incontrare la gente. Una sarà Piazza della Signoria. L’obiettivo è utilizzare la parola chiave: Firenze. «È un nome – spiega – su cui stiamo lavorando. Appena la citi, in qualunque parte del mondo, sai di cosa parli. Barone ha notato poche bandiere esposte. «Ma ci arriveremo, sta a noi portare entusiasmo».