Barone: “Castrovilli vale Tonali”. Poi l’aneddoto su un tifoso viola

Durante l’intervista di Rocco Commisso a La Gazzetta dello Sport (LEGGI QUI) è intervenuto anche il suo braccio destro Joe Barone: “Chiesa è una storia chiusa, abbiamo bisogno di tranquillità per far crescere un progetto di giocatori giovani. Uno come Castrovilli, che il c.t. Mancini segue con attenzione, vale Tonali. Che pure è un ottimo profilo e ci interessa”, Poi racconta un aneddoto su Firenze e i suoi tifosi: “A me ha colpito il guidatore di uno dei cavalli turistici che attraversano il centro storico che per salutarmi ha lasciato da soli il cavallo e le persone che aveva a bordo”.