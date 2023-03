Barak salva la partita con il suo sinistro. Jovic, quella finezza era evitabile

La Nazione si sofferma sui migliori e sui peggiori della gara viola. Barak è stato sicuramente il migliore, con il suo sinistro che porta la vittoria e salva la Fiorentina. Jovic invece, spicca in negativo. Ha molte occasioni e le spreca tutte. Quella finezza iniziale era davvero evitabile. Con l'entrata in campo di Cabral fa anche il trequartista, ma non si rende più pericoloso.