Nonostante l’allenatore del Flamengo Jorge Jesus abbia manifestato attestati di stima nei suoi confronti, Mario Balotelli vuole l’Italia. In questi giorni ha ascoltato con interesse l’allettante proposta dal Brasile ma nelle ultime ore ha discusso del suo futuro con le persone più care per una scelta di vita così importante. Come riporta La Gazzetta dello Sport la fantasmagorica offerta del Flamengo da 5,4 milioni di euro per i prossimi 18 mesi (più il ricco incentivo di 10 milioni alla firma) non è ancora arrivata nelle mani di Balotelli. Ma la priorità è quella di trovare una soluzione in Italia per ripartire dopo l’avventura in Francia. Mario si sta allenando da solo ed ha fretta di trovare la soluzione giusta. Verona, Brescia e Fiorentina hanno fatto la loro mossa senza avvicinarsi alle richieste economiche dell’ex Inter e Milan. Mario è di fronte al bivio e potrebbe scegliere di abbassare le pretese per non correre il rischio di iniziare in ritardo la prossima stagione.