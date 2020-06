Balotelli ne ha fatta un’altra: ora il Brescia lo scarica. E rischia di non esserci con i viola

Nemmeno la sua Brescia è riuscita a far redimere Mario Balotelli. Arrivato nella scorsa estate con l’ennesima speranza di rilancio, ora per Balo il rischio di non concludere nemmeno la sua prima (e unica) stagione è sempre più palpabile. Tuttosport ripercorre gli ultimi trascorsi lombardi dell’attaccante, ormai decisamente ai titoli di coda con le Rondinelle. Dopo le esternazioni di qualche giorno fa del Presidente Cellino, ieri non si è presentato all’allenamento a cui la squadra lo aveva convocato: Lopez e il Presidente avevano deciso di sottoporlo a una sessione alle 9 vista la sua non perfetta condizione fisica, ricevendo insofferenza da parte del ragazzo che invece sperava di allenarsi con i compagni. A questo si aggiungono altri “gialli” relativi ai giorni scorsi, con la società e il giocatore che hanno fornito versioni differenti sulla presenza o meno al campo.

E ora, secondo il quotidiano torinese, l’avventura di Balotelli al Brescia è davvero arrivata alla rottura definitiva, tanto che il Presidente Cellino sarebbe addirittura disposto a rescindere il contratto anticipatamente, non facendogli disputare nemmeno il finale di stagione. Se così fosse, Balo non prenderebbe parte nemmeno al primo match in programma alla ripresa, proprio quello con i viola.