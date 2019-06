Balotelli il sogno, Ibrahimovic e Higuain suggestioni impossibili

Ibrahimovic? Higuain? Suggestioni, per non dire sogni impossibili. Non tanto per il costo del cartellino, ma due guadagnano come sceicchi e hanno situazioni scomode e al contempo complicate. E allora arriva Mario Balotelli. Come scrive La Nazione il costo del giocatore non è un problema, visto che il suo contratto con il Nizza è in scadenza e sarà libero di fare quello che vuole.

L’attaccante si adatterebbe alle idee tattiche di Montella, visto che abbina fisico a tecnica, e di conseguenza è naturale che piaccia ai viola. Balotelli però guadagna molto (al Nizza 4 milioni) e Commisso, che sta tornando in Italia, ha preso nota e può contare sul fatto che rientrare in Italia vale molto di più di una montagna di euro. Il neo proprietario viola ha anche un altro sogno, ma per la porta: Buffon.

La squadra viola, ricordiamo, sarà impegnata fra 3 settimane nell’International Champions Cup negli USA [CLICCA].