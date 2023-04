Balla per novanta minuti e balla bene: la velocità è l’arma in più di Dodò

Eccolo il terzino destro che cercava Italiano, ecco l'arma in più di questa Fiorentina in grado di ribaltare l'azione e pungere gli avversari. Nel suo ballo di Cremona, Dodo, ha fatto salire la squadra in continuazione

La Nazione analizza la prestazione di Dodò. Il brasiliano corre, corre e corre a Cremona per 90 minuti. Non si ferma mai e mette in continua difficoltà la difesa della Cremonese. Eccolo il terzino destro che cercava Italiano, ecco l'arma in più di questa Fiorentina in grado di ribaltare l'azione e pungere gli avversari. Nel suo ballo di Cremona, Dodo, ha fatto salire la squadra in continuazione e in un attimo potevi vederlo prima a dare mano alla difesa, poi già lassù a cercare il pallone giusto per far partire Cabral. La foto più spettacolare rimane forse quella che l’ha visto coinvolto nella manovra da cui è nato il rigore e poi il raddoppio della Fiorentina. Insomma, adesso Dodò è un signor terzino, balla e con lui lo fa tutta la Fiorentina.