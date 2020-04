Baldini: “La Serie A patirà le conseguenze del crollo delle serie minori. Castrovilli? Fortissimo”

Sulle colonne de La Nazione troviamo un’intervista a Silvio Baldini, allenatore della Carrarese in Lega Pro. Baldini si chiede come possa ripartire la terza serie italiana quando persino la Serie A è messa in ginocchio dalle difficoltà del protocollo. “Mi piacerebbe però pensare che il calcio non sia solo quello di Serie A: nessuno sembra interessarsi alle serie minori, che sono un serbatoio di talenti per le grandi”. Il riferimento è a giocatori come Castrovilli che hanno fatto esperienza in cadetteria prima di consacrarsi. Eppure, la frenata imposta dalla crisi sarà brusca, quindi lanciare i giovani diventerà ancora più importante. Infine, un’opinione proprio su Castrovilli: “Fortissimo. Sì, è davvero un gran giocatore”.