Baiano: “Iachini ha messo l’elmetto alla Fiorentina. Sottil deve segnare di più, Vlahovic e Cutrone…”

L’ex attaccante della Fiorentina, Francesco Baiano, ora allenatore della Primavera del Pisa, è stato intervistato da La Nazione:

Beppe (Iachini, ndr) è arrivato e ha fatto indossare l’elmetto a una Fiorentina che a mio avviso stava correndo davvero un grosso rischio nella classifica che occupava. Troppo difensivista? E allora? Alla squadra viola serviva quello che ha fatto Beppe. Maggiore compattezza, stringere i reparti, sfruttare il contropiede. Mi fa ridere chi dice che prima di tutto serve un calcio bello da vedere e poi… Quando mancano i punti e la situazione si fa complicata a chi ti raccomandi, al bel gioco?

Baiano parla anche dei giovani. Vlahovic è un vero talento, deve migliorare sul piede “non suo”. In Primavera, aggiunge, era una spanna sopra gli altri. In prima squadra non è così, ma crescerà ancora.

Sottil ha dribbling e velocità, ma per Ciccio deve migliorare nel trovare la porta, insomma deve segnare di più.

Cutrone, infine, potrebbe diventare protagonista assoluto. Ha il difetto di tornare troppo indietro: “Si sacrifica e ci rimette qualcosa. Può segnare tantissimo se gestisce al meglio la sua partita“.