Badelj: stagione deludente, ma alla ripresa sarà titolare

E’ stata una stagione lontanissima da quella che aveva sperato per sé e la Fiorentina e ora – pur essendo sicuro di lasciare il club viola alla conclusione del campionato – Badelj potrebbe ritrovare spazio in cabina di regia ai danni di Pulgar. Il motivo – scrive La Nazione – è da ricercare nella necessità chiaramente declinata a Iachini da parte della proprietà: nelle ultime partite insieme ai risultati dovrà esserci anche un salto di qualità del gioco, proprio per spingere la Fiorentina verso prospettive migliori in vista della prossima stagione. E convincere Commisso a confermare Iachini. Meglio dunque Badelj di Pulgar, essendoci ora due interni di centrocampo (Duncan e Castrovilli) finalmente in grado di comporre un reparto in cui il regista può trovare punti di riferimento per la circolazione della palla. Badelj aveva perso il posto proprio in coincidenza dell’arrivo di Iachini, quando il nuovo allenatore gli preferì Pulgar.