Badelj, serve tempo. Il lavoro dell’irrinunciabile di Montella

Prima del giocatore viene l’uomo, scrive La Repubblica. Su questo non c’è dubbio, Badelj rappresenta a livello umano una fetta importante della storia recente della Fiorentina. A livello tecnico, la parentesi alla Lazio non ha entusiasmato, e in questo avvio di stagione il regista croato ha alternato alti e bassi, e la Fiorentina rallenta con lui (anche se i risultati sembrano aver preso una piega positiva). Badelj però partì lentamente anche nella sua prima esperienza in viola, rendendosi poi protagonista di uno splendido girone di ritorno e meritandosi, negli anni successivi, i gradi di leader silenzioso: sempre affidabile, in campo e fuori. Adesso Milan è impegnato in nazionale (QUI il quadro completo degli impegni dei giocatori della Fiorentina), ma al rientro lavorerà per raggiungere il top, fiancheggiato da quell’Erick Pulgar che poteva essere il suo concorrente, ma che si sta rivelando un partner compatibile. E chissà, magari arriverà il riscatto dalla Lazio…

