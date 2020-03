Badelj, quante occasioni sprecate… In regia torna di moda Pulgar

Il Corriere dello Sport-Stadio dedica spazio al nuovo avvicendamento in mezzo al campo tra Milan Badelj ed Erick Pulgar: il croato, dopo due partite da titolare (col Milan fuori per squalifica) sembra destinato a cedere il posto al cileno, dato che non è stato capace di fornire il dinamismo necessario in questo momento. Non bastano infatti geometrie e impegno, servirebbe il giocatore visto nella gara di andata contro i rossoneri. Vero è che la Fiorentina non ha un gioco fluido e questo penalizza il centrale di centrocampo, ma è proprio da quella zona del campo che deve arrivare il maggiore apporto tecnico.