Di nuovo al centro della Fiorentina, con ancora più voglia rispetto al passato. Milan Badelj è pronto a riprendersi il tempo perso. Sarà lui una delle novità, stasera contro il Galatasaray, rispetto all’amichevole di una settimana fa col Livorno. Non ci sarà dall’inizio, invece, Erick Pulgar, il cileno acquistato dal Bologna e presentato due giorni fa. Come scrive Il Corriere dello Sport, possibile una comparsa alla fine, per salutare la tifoseria presente, ma il debutto dal primo minuto è rimandato alla gara di Coppa Italia. Per lui, infatti, ci sono stati fin qui solo un paio di allenamenti con i nuovi compagni. Montella sta lavorando sulle possibili varanti tattiche del 4-3-3 ed è su questo che anche stasera la Fiorentina insisterà.

****************

CLICCA PER LEGGERE:

– TUTTI I MOVIMENTI DI MERCATO DELLA FIORENTINA

– DATE E RISULTATI DELLE AMICHEVOLI ESTIVE DELLA FIORENTINA