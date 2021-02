Badelj, con Strootman un rilancio al Genoa nel nome di Astori

Criscito è il capitano, ma quanto a leadership non scherzano nemmeno Radovanovic e Badelj. Il croato ex viola sta avendo molto spazio nel Genoa di Ballardini, che proprio grazie al numero 47 ha riacciuffato all’ultimo respiro il pari contro il Verona. La dedica ad Astori, che lui sente vicino ogni giorno, forte e chiara. E adesso il centrocampo rossoblu, con Strootman arrivato a gennaio per dare man forte a Badelj, profuma di esperienza e affidabilità. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.