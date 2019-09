Azzurro spento: Chiesa non ha pace nemmeno in Nazionale

Il classico ‘cambiare aria per non pensare’ non sembra funzionare troppo per Federico Chiesa. Il Corriere Dello Sport questa mattina riparte dal suo impiego in azzurro che decisamente non ha convinto a Yerevan contro l’Armenia: al di là della prova insufficiente contro Mkhytarian e compagni, il giovane viola sta vivendo giorni turbati. Dopo la permanenza a Firenze voluta da Commisso e dalla nuova proprietà, Chiesa sembra essere alle prese con il momento più complicato della sua giovane carriera: d’altronde Mancini è stato chiaro da Tampere e chiede risposte all’esterno, magari già stasera con la Finlandia. Il rendimento in Nazionale di Federico, infatti, non rispecchia ancora le sue capacità: 0 reti in 14 presenze. Adesso deve tornare a far vedere ciò di cui è capace.

