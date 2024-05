Attesa per Atene: avere Bonaventura al top l’obiettivo di Italiano

Atene è dentro ogni pensiero della Fiorentina in questo momento. Lì si decideranno le sorti della stagione e tutto viene minuziosamente finalizzato per arrivare al top sotto ogni aspetto alla sera del 29 maggio. Come scrive La Repubblica, vale per la squadra e per i singoli, considerando che nel calcio non c’è democrazia. Nel senso che non tutti gli uomini sono uguali agli altri. Ci sono giocatori più importanti, mentre brutalmente altri lo sono meno: nella prima categoria rientra di diritto Jack Bonaventura .

Il piano di Italiano

Il numero 5 viola è reduce da una stagione molto positiva, soprattutto in campionato, con numeri che lo riportano indietro di anni. In Conference invece qualche difficoltà in più per alcuni acciacchi di troppo, vedi la doppia assenza nel quarto di finale contro il Viktoria Plzen, come quella per fortuna indolore nel ritorno in Belgio contro il Bruges. Davanti all’Olympiakos è necessario presentarsi con il miglior Jack possibile e per questo il programma che lo riguarda è dettagliato al fine di tirarlo a lucido per il gran finale. Dopo il problema muscolare accusato a Verona e le successive assenze contro Monza e Bruges, Italiano lo ha tenuto in campo per tutta la gara contro il Napoli, andando anche contro un minutaggio teoricamente consigliato. «Uno come Jack ha bisogno di giocare, se non lo fa perde condizione» disse il tecnico a Verona dopo l’ingresso negli ultimi venti minuti del calciatore, poi infortunatosi quasi subito. Per questo non è escluso che nella Fiorentina, imbottita di teoriche riserve contro il Cagliari, possa esserci spazio anche per Bonaventura, magari a partita in corso. Decisione che verrà presa nei prossimi giorni per arrivare, come detto, nel miglior modo possibile ad Atene.