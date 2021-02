Come riportato da Repubblica, contro lo Spezia i viola si troveranno di fronte due ex che stanno facendo davvero bene. Parliamo di Agudelo e Saponara, due centrocampisti offensivi che con la maglia della Fiorentina hanno giocato poco faticando a trovare una precisa collocazione tattica. Nella compagine di Italiano sono però rinati diventando due interpreti importanti del suo spartito. Entrambi hanno trovato continuità e prestazioni sempre più convincenti. E quindi ecco che la sfida contro i bianconeri sarà ancora più complicata, dal momento che le motivazioni di rivalsa nel calcio giocano da sempre un ruolo primario. E non ci sono solo loro due come ex della partita. Infatti c’è anche Daniel Niccolini, attuale vice di Italiano, a Firenze quando la società si chiamava Florentia Viola. Figlio tra l’altro di Maurizio, che lavora da anni nel settore giovanile della Fiorentina.

