La sfida fra i due centravanti della nazionale polacca, sembra esser stata vinta da Arek Milik. La Fiorentina preferisce l’attaccante del Napoli a Krzysztof Piatek e come scrive il Corriere Fiorentino, anche gli azzurri adesso aprono alla cessione. Il rischio di perderlo a zero è troppo grande per i partenopei, altrettanto per il calciatore quello di restare un anno senza giocare a ridosso degli Europei.

Milik apre alla Fiorentina

Milik è volato in Polonia per rispondere alla chiamata della sua Nazionale, e sta valutando insieme al suo agente che strada prendere. Lo volevano Juventus e Roma, poi il Tottenham ma nessuna trattativa è andata in porto. In azzurro ha rotto con la società che ora sarebbe ben disposta a venderlo. Fino ad ora però non ha mostrato troppo entusiasmo per la soluzione viola, ma rispetto ad un’iniziale resistenza, adesso sarebbe ben contento di misurarsi di nuovo nel campionato di Serie A. Dovesse arrivare uno dei due, potrebbe uscire Vlahovic ma soltanto con la formula del prestito: Parma, Verona e altre società sarebbero pronte ad accoglierlo.

PER CALLEJON NON C’E’ FRETTA, PER MILIK UN OSTACOLO IN PIU’?