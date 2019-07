Attacco in costruzione, rispunta Balotelli: la situazione. E Vlahovic…

Spazio alle manovre in attacco all’interno dell’edizione locale de La Repubblica. Ieri Montella è stato chiaro a riguardo: serve un giocatore che sappia stare davanti Simeone e Vlahovic. Un nome su tutti si sta facendo strada: Mario Balotelli (SCHEDA). Già spuntato qualche settimana fa, il (quasi) ventinovenne rappresenta teoricamente il profilo ideale della Fiorentina in cerca di rilancio e ambizione. Dopo tre stagioni in Francia, due al Nizza e l’ultima al Marsiglia, Balotelli ha messo a segno 51 reti e provato così a mettere anche la testa a posto. Riuscendoci in parte, al netto di alcune prestazioni non all’altezza e di alcune uscite davvero surreali (LEGGI l’ultima bravata).

Il giocatore è svincolato e a caccia dell’ennesimo rilancio per guadagnarsi il pass per gli Europei 2020. La Fiorentina ci pensa e batte sul tema dell’ingaggio troppo elevato, circa 4 milioni, senza però chiudere definitivamente la porta in faccia a Super Mario. I viola sperano che col passare dei giorni e delle settimane, Balotelli possa abbassare le pretese economiche. Intanto Montella, ieri, ha elogiato le sue qualità in conferenza stampa (LEGGI). Per quanto riguarda gli attaccanti già in rosa, Vlahovic potrebbe rimanere come prima riserva, Simeone, in caso di offerta non inferiore ai 10 milioni, può partire.